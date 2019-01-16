Белград: Задержание боевика в Сербии не связано с визитом Путина

Распространенная в сербских СМИ информация о том, будто задержанный близ города Нови-Пазар 21-летний боевик якобы готовил покушение на президента России, который собирается посетить балканскую республику 17 января, абсолютно не соответствует действительности. Об этом сообщает Sputnik Сербия со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах страны.

Как написала ранее газета Blic, в ходе досмотра личных вещей некого Армина Алибашича у него нашли ружье с оптическим прицелом и комплект ножей. А из его родного сельского дома при обыске изъяли листовки и вещдоки с символикой террористической группировки ДАИШ (арабское название ИГИЛ, запрещена в России). Кроме того, Алибашич зачем-то хранил химические вещества, которые могут быть использованы при изготовлении взрывчатки.

Портал уточняет, что его арест был произведен еще 13 января. Высокопоставленный собеседник в спецслужбах Сербии рассказал, что молодой человек практиковал боевые искусства и тренировался на выживание в экстремальных условиях. Однако его возможные преступные замыслы и наклонности вовсе не были направлены на кого-либо из мировых лидеров.