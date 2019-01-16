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16.01.2019 09:50
Рубрика: В мире

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии

Текст: Александр Борисов (Белград)

В сербском городе Нови-Пазар задержан 21-летний ваххабит Армин Алибашич. При нем найдено оружие, элементы взрывчатки и атрибутика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Местные спецслужбы и эксперты считают, что молодой человек мог готовить теракт во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации издания Informer: "Армина Алибашича в понедельник остановил полицейский патруль в поселке Поток недалеко од города Нови-Пазар. Внимание правоохранителей привлек рюкзак молодого человека. В результате, в нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии провели обыск его квартиры, найдя там арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику ИГИЛ".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что предполагаемый террорист с большой долей вероятности не являлся одиночкой и у него есть подельники.

"Ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений, как на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места массового скопления гражданского населения. Они часто проходят отличную подготовку, имеют сложное оборудование и могут хорошо планировать нападения на защищаемых лиц... Поэтому я убежден, что арестованный ваххабит не одинок в этой акции и имеет помощников. При этом каждая террористическая угроза, исходящая с территории Нови-Пазара, опирается на позиции в мусульманской части Боснии и Герцеговины, где действуют различные террористические ячейки", - предупреждает аналитик.

Между тем глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич подчеркнул, что во время визита Владимира Путина в Белград "наше министерство примет комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами".

По оценкам доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, на пространствах некогда включенных в политическую рамку Османской Турции конструируется сценарий исламизации региона. К концу второго десятилетия XXI века "Балканский халифат" (БХ) не кажется преувеличением футурологов, а лишь делом времени.

Фото: HO / US NAVY / AFP
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"Очаги - ядра БХ как сетевой структуры могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона. Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина (БиГ), Македония, Сербия, включая Косово, Черногория, - подчеркивает авторитетный балканист.  - Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Фундаментом БХ является значительный и постоянно растущий сегмент мусульман, проживающих в регионе. В настоящее время ислам исповедует почти все население частично признанной Республики Косово - 95,6 процентов. Далее следуют Албания (56,7 процентов), БиГ (40), Македония (33,3) и Черногория (более 19). В Сербии (без Косово) пока приверженцев ислама чуть более 3 процентов, но в условиях больших миграционных потоков и высокой рождаемости в мусульманских семьях этот процент будет расти. В абсолютных цифрах число уже сегодня готовых поддержать идею БХ или лояльно к ней относящихся насчитывает чуть более шести миллионов человек - жителей региона. Боевыми дружинами Балканского халифата в час Х станут "спящие" террористические ячейки, прочно обосновавшиеся в десятках параджматов (лагерей по подготовке боевиков), разбросанных по всему региону (в БиГ их уже 46, в Албании и Косово - около десятка) и занимающихся подготовкой комбатантов для участия в боевых действиях в отрядах ИГ, Фронта ан-Нусра и других террористических организациях.

По данным журнала The Economist, исследование экстремизма в 22 европейских странах, проведенное в 2015 году, показало, что по количеству джихадистов на душу населения Косово занимает первое место. БиГ - второе, Албания - четвертое. К 2019 году рейтинг не изменился, увеличилось лишь количество как уезжающих, так и возвращающихся в регион комбатантов". 

В мире Европа Сербия
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