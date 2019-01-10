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10.01.2019 02:23
Рубрика: Власть

Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Сербию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства посетит Белград 17 января. Представитель Кремля отметил, что в настоящее время программа визита прорабатывается.

Фото: посольство РФ в Сараево
Посол Иванцов награжден орденом Республики Сербской

Предполагается, что Путин может лично может вручить своему коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского, которым он был награжден седьмого января за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран, передает РИА Новости. "Для меня это огромная честь. Все Вучичи были бы счастливы", - отмечал ранее сербский лидер. "Было бы большой честью для Сербии, моей семьи и меня лично, если бы я получил этот Орден Александра Невского, о чем сообщается в СМИ, из рук президента России Владимира Путина", - признался Вучич.

Российский лидер на встрече с Вучичем может обсудить ключевые вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и инфраструктуре. Вучич ожидает подписания более чем двух десятков документов. В числе тем для обсуждения - Косово, двусторонние отношения и ситуация в мире, а также поставки газа в республику.

Напомним, что визит в Сербию станет одной из первых загранкомандировок российского лидера в этом году.

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