Данные 80 миллионов онлайн-игроков оказались под угрозой

В онлайн-игре Fortnite была обнаружена угроза. Об этом сообщили в компании Check Point. По словам исследователей, уязвимости могли затронуть любого участника игры Fortnite, насчитывающей около 80 миллионов игроков по всему миру.

Найденная уязвимость позволяла получить полный доступ к учетной записи пользователя и его личной информации, а также покупать виртуальную внутреннюю валюту игры, используя данные платежной карты жертвы. Кроме того, дело едва не закончилось массовым вторжением в личную жизнь, поскольку злоумышленники могли бы прослушивать разговоры игроков, а также окружающие их звуки, например, прозвучавшие в доме.

Любителям онлайн-игр посоветовали быть осторожнее при предоставлении персональных данных.

"Платформы становятся все более подвержены атакам из-за огромного количества конфиденциальных данных клиентов, которые они хранят. Применение двухфакторной аутентификации может смягчить угрозу", - отметил Одед Вануну, глава подразделения Check Point Software Technologies по исследованиям и поиску уязвимостей.