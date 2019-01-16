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16.01.2019 08:46
Рубрика: В мире

ЕС назвал сделку с Лондоном по Brexit "невозможной"

Текст: Екатерина Забродина
Председатель Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: Olivier Hoslet, Pool Photo via AP Председатель Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: Olivier Hoslet, Pool Photo via AP
Председатель Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

В Евросоюзе остались разочарованы итогами голосования в британской Палате общин, которая накануне c большим преимуществом голосов оппонентов Терезы Мэй заблокировала предложенный ею и уже согласованный с Брюсселем план по Brexit. Так, председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Лондон прояснить дальнейшие шаги по спасению сделки, которая, впрочем, теперь представляется "невозможной".

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Как пишет The Guardian, в Брюсселе в принципе готовились к поражению Мэй, однако не представляли, что его масштаб будет столь велик (перевес составил 230 голосов). После объявления результатов Дональд Туск написал в Twitter: "Если сделка невозможна, однако при этом никто не хочет остаться без сделки, то кто в конце концов отважится объяснить, каким же может быть выход из положения?"

Издание отмечает, что в Брюсселе со дня на день ожидали визита британского премьера для консультаций с Туском и с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, "однако теперь вообще неясно, что должно составлять предмет дискуссий". В свою очередь, Юнкер также призвал британских коллег "прояснить свои намерения как можно скорее".

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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