Главные новинки автосалона в Детройте

"РГ" представляет вашему вниманию семь главных серийных новинок, представленных на автосалоне в Детройте. Многие из этих машин появятся и на российском рынке, причем уже в текущем году.

Cadillac XT6

Полноразмерный кроссовер Cadillac XT6 позиционируется как старший брат хорошо знакомой у нас модели XT5 и младший брат гиганта Escalade. Семиместный автомобиль базируется на удлиненной платформе C1XX, знакомой по XT5. Внушительная колесная база 2863 мм и солидные габариты (5050х1964х2863 мм) обеспечили царский простор в салоне. Объем багажника на 356 литров можно увеличить до 1220 литров, сложив третий ряд сидений.

Под капотом разместился 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 314 л.с., работающий в связке с 9-диапазонным "автоматом" GM Hydramatic и имеющий функцию отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Трансмиссия может быть как передне-, так и полноприводной. Клиренс тем не менее у большого "американца" рассчитан лишь на легкий "оффроуд", 169 мм. В списке опций значатся адаптивные амортизаторы и "умная" настройка рулевого управления. Изюминка экстерьера - узкие горизонтальные фары, выделяющие новинку из армии Cadillac c вертикальной оптикой. Салон, в зависимости от комплектации, может быть отделан деревом или углепластиком.

На центральном тоннеле расположилась шайба управления медиасистемой. Мультимедиа с центральным 8-дюймовым сенсорным экраном имеет функции связи 4G LTE Wi-Fi, Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опций обозначены адаптивные амортизаторы, адаптивный круиз-контроль, система ночного видения, адаптивные фары и широкий список систем безопасности. Выпуск XT6 наладят на заводе в Спринг Хилл (штат Теннесси). На американском рынке новый SUV дебютирует летом. Российские продажи намечены на конец 2019 года.

Toyota Supra

Возвращения легендарного японского спорткара ждали долгие 17 лет, но ожидание окупилось сторицей. Купе пятого поколения явилось миру на автосалоне в Детройте в ярком наряде с восточным колоритом, скрывающим…платформу, узлы и агрегаты донорского BMW Z4. В интерьере прослеживается несколько явных цитат из баварской Z4, здесь доминирует консоль, которая в отличие от донорской Z4 не повернута в сторону водителя. Ее венчает широкоформатный центральный дисплей.

"Приборка" с экраном на 8,8 дюйма - виртуальная. На центральном тоннеле смонтированы шайба выбора режимов движения и селектор-джойстик 8-диапазонной автоматической трансмиссии, а на центральной консоли выстроилась батарея аналоговых кнопок. В шикарно отделанном салоне установлены два ковшеобразных кресла. В списке оснащения значатся проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема премиум-класса JBL с двенадцатью динамиками.

Габариты нового купе составляют 4380 х 1865 х 1295 мм при межосевом расстоянии 2470 мм. Для большинства рынков предусмотрен топовый 3-литровый 340-сильный 6-циллиндровый бензиновый мотор, знакомый по BMW Z4, но на домашнем японском рынке будут также и менее горячие версии - с 2-литровыми 197- и 258-сильными бензиновыми "четверками".8-диапазонный "автомат" и заднеприводная трансмиссия безальтернативны. Интересно, что японское купе ускоряется до 100 км/ч на 0,2 c быстрее донорского родстера в том числе и потому что имеет меньшую снаряженную массу. Возрожденная Toyota Supra доберется в том числе и до России - продажи намечены на 2019 год.

Kia Telluride

Флагманский кроссовер Kia Telluride - плановая замена рамному внедорожнику Mohave. Эта самая крупная модель корейской марки (5001х1989х1750 мм при колесной базе 2900 мм) имеет несущий кузов и драйверское шасси с передними стойками McPherson и задней "многорычажкой". Дорожный просвет в зависимости от модификации составляет 200-203 мм.

Бензиновая атмосферная 3,8-литровая "шестерка" Kia Telluride развивает 295 л.с.и сочетается с 8-диапазонным гидромеханическим "автоматом", привод может быть передним или полным. Система выбора режимов движения позволит выбирать из алгоритмов Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock. Дизайн флагманского SUV вполне можно назвать брутальным. Над ним работали специалисты собственного стилевого центра Kia в калифорнийском Ирвайне. Неудивительно, что в экстерьере и интерьере видим много "американизмов": монументальные формы кузова, "рояльный" капот, крупноячеистая решетка радиатора, растянувшаяся от фары до фары и бумерангооборазные задние фонари.

Багажное отделение рассчитано на 595 литров (при измерении по американской системе ЕРА). В интерьере выделяются мощные поручни по флангам широкого трансмиссионного тоннеля, полностью цифровая панель приборов, широкоформатный 10,25-дюймовый дисплей, потолочные воздуховоды климатической системы и шикарные широкие кресла, которых может быть семь или восемь - в зависимости от желания заказчика. А еще здесь есть проекционный дисплей, сразу шесть USB-слотов, "умное" голосовое управление и акустическая система, позволяющая водителю общаться с пассажирами задних рядов, не повышая голоса, и штатная музыка Harman Kardon.

Ford Explorer

Ford Explorer шестого поколения выглядит современнее и агрессивнее предшественника благодаря укрупнившейся радиаторной решетке, покатой крыше и зауженной оптике. Мощный пластиковый обвес в нижней части кузова - вклад в копилку практичности. В салоне "американца" стало гораздо просторнее за счет увеличения колесной базы сразу на 160 мм, до 3025 мм. Клиренс теперь составляет 201 мм, объем багажника за третьим рядом кресел составляет 515 литров.

Главное техническое изменение - смена базовой переднеприводной компоновки на задний привод, альтернативой которому является подключаемая полноприводная трансмиссия. Двигатели теперь устанавливаются не поперечно, а продольно. На старте продаж модель предложат с бензиновыми турбомоторами. Это начальная 2,3-литровая 304-сильная "четверка" EcoBoost и старший 3-литровый 370-сильный бензиновый V6. Анонсированы также гибридное исполнение и "заряженная" модификация Explorer ST с бензиновым 3-литровым V6 с отдачей порядка 400 л.с. Все двигатели работают вместе с 10-диапазонной автоматической коробкой передач.



Новая система Terrain Management позволяет варьировать режимы работы силового агрегата трансмиссии и электроники в зависимости от типа дорожного покрытия. Салон машины нового поколения может похвастаться цифровой "приборкой" с диагональю 12,3 дюйма, сенсорным экраном диагональю 8 дюймов или опциональным 10,1-дюймовым центральным вертикально ориентированным дисплеем. Кресла второго ряда смещаются продольно. Пару сидений третьего ряда можно будет сложить с помощью электропривода. Продажи нового Ford Explorer в США стартуют летом. До России "американец" доберется не раньше второй половины 2019 года.

Volkswagen Passat

Passat нового поколения, дебютировавший на автосалоне в Детройте, базируется на платформе PQ46 предшественника, а стилистически унифицирован с новой Jetta, справившей премьеру в Детройте в прошлом году. Поскольку сохранилась старая "тележка", Passat для американского рынка недополучил ряд современных опций, которыми могут похвастать современные легковые модели Volkswagen на платформе MQB. К примеру, здесь нет виртуальной "приборки" и электропривода стояночного тормоза.

Под капотом зарезервировано место для 2-литрового бензинового турбомотора мощностью 176 л.с., работающего в связке с модернизированным 6-диапазонным "автоматом". При этом крутящий момент доработанного двигателя увеличился с 250 до 280 Нм. Межу тем от исполнения с топовым 3,6-литровым бензиновым двигателем VR6 в США решили отказаться. Подвеску ставили без изменений. А вот в интерьере есть приятные новшества. Так, Passat получил информационно-развлекательную систему MIB II с 8-дюймовым сенсорным экраном и функциями Apple CarPlay и Android Auto.

Штатно предлагается системы контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, предупреждения о фронтальном столкновении и автоматического торможения. Последняя система научилась распознавать пешеходов. А вот за адаптивный круиз-контроль? системы автопарковки и контроля рядности нужно будет доплатить. Вполне органичен и экстерьер с агрессивным "передком", который в Volkswagen называют доминирующим, длинным изящным капотом и покатой крышей.

Выпуск Passat новой генерации наладят в американском Чаттануге (штат Теннесси). Продажи новинки в США начнутся летом. Для Европы и России между тем предусмотрено другое исполнение Passat, которое обновится в течение года.

Subaru WRX STI S209

Компания Subaru представила в Детройте седан WRX STI с обозначением S209, который позиционируется как самый мощный серийный автомобиль в истории японской марки.

Кузов этой "заряженной" новинки выделяется расширителями крыльев, увеличивающими ширину машины на 43 мм. Имеется также грозный аэродинамический обвес, оригинальные бамперы и карбоновое антикрыло. А в салоне установлены ковшеобразные кресла Recaro и рулевое колесо со скошенным нижним сектором, присутствуют таблички с порядковым номером машины - тираж Subaru WRX STI S209 составит лишь 200 экземпляров.

Машины будут доступны исключительно в двух вариантах окраски - ярко-синей или белой. Благодаря серьезным доработкам 2,5-литрового силового агрегата (иные поршни и шатуны, более крупный турбонагнетатель, модернизированные системы питания и выпуска) с него удалось снять 345 л.с. Двигатель работает в связке с 6-ступенчатой "механикой" со сближенными передаточными числами, полноприводной трансмиссией Subie и управляемым межосевым дифференциалом. В активе также перекалиброванная спортивная подвеска, расширенная на 15,2 мм колея, оригинальные шины Dunlop GT600A 265/35 и усиленная тормозная система Brembo с шестипоршневыми моноблочными суппортами.

Lexus RC F

Заряженное спорткупе Lexus RC F - одна из главных детройтских новинок Lexus. После доработки бамперов и обвеса "двухдверка" стала выглядеть еще более грозно.

Главный акцент был сделан на крупных воздухозаборниках в переднем бампере и мощном антикрыле на крышке багажника. Снаряженную массу удалось снизить на 80 кг за счет широкого применения углеволокна, из которого выполнены крыша, капот, активный спойлер. Мощнейшее ускорение обеспечивает доработанный 5-литровый бензиновый атмосферный V8, развивающий 479 л.с. В ходе перекалибровки 8-диапазонного "автомата" Sport Direct Shift инженеры укоротили передаточное отношение главной пары.

Штатно для RC F предлагается система быстрого старта Launch control. Привод предусмотрен исключительно задний. Разгон до 100 км/ч у Lexus RC F занимает в итоге лишь 4,5 секунды. Подвеска получила более жесткие настройки, жестче стали также опоры двигателя и рулевого механизма. Шины Michelin Pilot Sport 4S, посаженные на 19-дюймовые кованые диски, были разработаны специально для этой модели. В отделке салона использованы кожа, алькантара и углеволокно. В США продажи Lexus RC F стартуют во втором квартале 2019 года.