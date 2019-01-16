Игровой смартфон в стиле PS Vita стал доступен для предзаказа

На фоне растущей популярности интерактивных сетевых баталий, таких как PUBG и Fortnite, на рынке мобильных технологий постепенно начала формироваться ниша игровых смартфонов.

Первый серьезный (хоть и не очень коммерчески успешный) шаг в этом направлении - Razer Phone, выпущенный известным производителем геймерской периферии и аксессуаров. Затем последовали Xiaomi Mi Black Shark и Asus ROG Phone.

Теперь же на краудфандинговой площадке Indiegogo китайская компания Snail Digital открыла предзаказ на свою версию игрового смартфона - MOQI.

Первое, что сразу же бросается в глаза, дизайн, почти полностью повторяющий PlayStation Vita - последнюю на данный момент портативную консоль от Sony. Если конкуренты использовали дополнительные накладки и присоединяющиеся детали, расширяющие функциональность, в MOQI реализована полностью традиционная компоновка органов управления. Два аналоговых стика, крестовина, кнопки и триггеры, которые к тому же программно будут поддерживать готовые пресеты и макросы для популярных игр.

Игровой смартфон MOQI. Фото: Indiegogo

Под капотом устройства - предтоповый процессор Qualcomm snapdragon 710, 6 Гб оперативки, 64 Гб пространства для закачки игр с возможностью расширения при помощи карты памяти до 256 Гб. Гаджет оснащен 6-дюймовым HD-дисплеем и съемной батареей на 6 тысяч мАч, поддерживающей функцию быстрой зарядки.

Такое железо в связке с Android 8.1 Oreo может превратить девайс в идеальный ретро-комбайн, так как в магазине приложений операционной системы Google можно найти эмуляторы почти любой из когда-либо выпущенных приставок.

Сейчас за смартфон-консоль просят чуть больше 26 тысяч рублей. После поступления в продажу цена увеличится почти вдвое.