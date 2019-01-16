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Рубрика: В мире

Кандидат Трампа на должность генпрокурора не будет мешать Мюллеру

Кандидат на пост генпрокурора США, глава министерства юстиции Уильям Барр дал обещание, что не допустит вмешательства американского лидера Дональда Трампа в доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний ведет дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы, которое отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

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Во время слушаний в юридическом комитете Сената Барр опроверг информацию о том, что критически относится к расследованию "российского дела" и заявил, что считает важным найти истину. Кандидат отметил, что не станет отправлять в отставку без достаточных на то оснований специального прокурора Роберта Мюллера и высоко отозвался о его личных качествах. Он также выступил за обнародование результатов данного расследования.

Ранее Барру предлагали стать одним из адвокатов президента, но он отклонил данное предложение на личной встрече с Трампом в июне 2017 года.

Напомним, заместитель генпрокурора и министра юстиции США Род Розенстайн в ближайшие недели намерен уйти со своего поста. О предстоящей отставке он уже доложил президенту Соединенных Штатов.

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