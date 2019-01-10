Заместитель генпрокурора США покинет свой пост

Заместитель генпрокурора и министра юстиции США Род Розенстайн в ближайшие недели намерен уйти со своего поста. О предстоящей отставке он уже доложил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Род Розенстайн, курирующий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, заявил, что двухлетнего срока пребывания в ведомстве достаточно. Уход чиновника произойдет после того, как генпрокуратуру и министерство юстиции возглавит Уильям Барр, передает телеканал ABC News.

Между тем нет никаких свидетельств того, что Трамп оказывал давление на Розенстайна, чтобы вынудить его уйти в отставку, хотя президент США неоднократно критиковал Розенстайна и других высокопоставленных сотрудников минюста США.

Напомним, первым решением президента США Дональда Трампа после состоявшихся промежуточных выборов в конгресс страны стало увольнение министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса.