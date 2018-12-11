РФ готова обнародовать переписку с США о "вмешательстве" в выборы

Россия готова обнародовать переписку с коллегами из США, в которой говорится о ситуации со взломом серверов американской демократической партии в 2016 году (о якобы причастности России к этому). Об этом во вторник сообщил замдиректора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Если американская сторона даст согласие, мы готовы опубликовать всю переписку. Дело в том, что содержание этой переписки является засекреченной информацией", - отметил он. И в соответствии с межправительственными соглашениями подобная информация может быть разглашена только с согласия другой стороны. Однако пока никаких сообщений по официальным каналам США по этому поводу передано не было.

Мурашов рассказал, что 31 октября 2016 года было получено первое сообщение от США, в котором содержалась техническая информация о совершенном взломе серверов. "Полученная информация была нами проанализирована, и еще до инаугурации президента Дональда Трампа американской стороне мы направили ответ, носивший с нашей точки зрения исчерпывающий характер", - рассказал замглавы НКЦКИ.

Кроме того, Мурашов рассказал, что первоначально власти США не обратились к российской стороне по официальным каналам. "В июне 2016 года из уст близких к Демократической партии политиков и в прессе появились обвинения в адрес России о якобы имевшем место взломе сервера Демпартии. Однако каких-либо сообщений по официальным каналам, которые тогда уже существовали между Россией и США как раз для ликвидации возможных конфликтных ситуаций, мы не получали", - пояснил замдиректора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер и комиссии обеих палатах конгресса США проводят в настоящее время расследование о "вмешательстве" в ход выборов президента США. Ни одного доказательства какого-либо "вмешательства" при этом до сих пор приведено не было. Хотя "спецрасследование" длится уже больше года.

Власти России неоднократно опровергали голословно приписываемые обвинения в попытках вмешательства в выборы.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам был создан приказом директора ФСБ России в июле текущего года. Возглавил НКЦКИ начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ России. В приказе о создании новой структуры отмечалось, что центр является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

НКЦКИ, согласно приказу, имеет право направлять уведомления и запросы субъектам критической информационной инфраструктуры, а также другим органам и организациям, в том числе иностранным, по вопросам, связанным с обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак, и реагированием на компьютерные инциденты.