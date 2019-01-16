Косачева удивило доминирование новостей о Brexit

Несколько удивлен тотальным доминированием темы Brexit в российских теленовостях. На всех каналах, непрерывным потоком. Хотя новость - про взаимоотношения Великобритании с Европейским Союзом, не менее, но и не более.

Интересно, чего в этом больше - реального понимания последствий того или иного сценария для российских интересов (тогда нужно говорить именно об этом, но ни слова!), либо скрытого злорадства в жанре "вот смотрите, как у них там все из рук вон плохо"?..

А ведь так много других, вне сомнения, столь важных для России тем. Та же трагедия в Кении, где от рук террористов погибло 15 человек - это ведь глобальная угроза, в том числе в наш адрес. Или американские пляски вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности с провалом вчерашних консультаций в Женеве - вот явная угроза безопасности в нашей общей Европе!

Но только Brexit...

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.