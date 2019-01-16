Кроссовер Datsun для России сделают из Duster

Японский бренд Datsun может выпустить в нашей стране две новых модели - кроссовер и еще один легковой автомобиль. Информация о них содержится в плане развития марки в России, который попал в распоряжение автора блога "Ежедневный автомобильный журнал".

По его данным, в 2020 году на первую нитку главного конвейера АвтоВАЗа встанет кроссовер под условным названием RD3 на платформе B0. Учитывая прежнюю стратегию Datsun в нашей стране, можно предположить, что речь идет о перелицованном Renault Duster или Nissan Terrano актуального поколения. Таким образом франко-японско-российский альянс, по сути, сможет сохранить популярную версию модели на рынке в то время, как под брендом Renault потребителям наконец предложат новую генерацию Duster. Как утверждает источник, в год компания будет выпускать по 30-50 тысяч автомобилей, но к 2026-му объем производства снизится до 9,5 тысячи экземпляров.

Вторая модель, указанная в плане под индексом RD4, появится в 2022 году. Ее построят на новой платформе CMF B-LS, на которой, по информации блогера, проектируется новая Granta. Очевидно, что этот Datsun окажется модернизированным вариантом самого доступного автомобиля АвтоВАЗа. Впрочем, пока не решено, в каком именно кузове появится машина.

Отметим, что в пресс-службе японской марки информацию о двух новинках не подтвердили и не опровергли.

"Как и ранее, мы не комментируем выход новых моделей, обновлений или спецверсий до того момента, когда мы объявляем об их выводе на рынок", - сообщил "РГ" директор по связям с общественностью компании Роман Скольский.

"Мы понимаем, что есть некоторые ожидания по выходу новых моделей Datsun, которые рождают различные вариации", - отметил он.

Добавим, что Datsun - едва ли не единственная компания, представленная на российском рынке, в линейке которой нет кроссоверов. Потребителям предлагают седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO, созданные на базе Lada.

Между тем управляющий директор "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Андрей Акифьев в 2018 году дал несколько интервью, в которых заверил, что в модельном ряду Datsun появится кроссовер, но подробностей не сообщил. Кстати, в индонезийской линейке марки присутствует компактный SUV с клиренсом в 200 мм. Машина создана специально для местного рынка на базе компактвэна Go+, который в России не представлен.