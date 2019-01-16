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16.01.2019 13:05
Рубрика: Власть

Лавров призвал США ответственнее относиться к договору СНВ-3

Текст: Александр Саможнев

Москва рассчитывает, что Вашингтон не планирует выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. 

"У многих стран есть опасения, что и его свертывание входит в планы США. Мы надеемся, что это не так. Мы делаем немало, чтобы снять возможные раздражители в вопросе СНВ, так как мы заинтересованы в продлении этого договора", - пояснил Лавров. 

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По словам министра, у Москвы есть вопросы в отношении выполнения американцами СНВ-3. Прежде всего, речь идет о действиях США по выводу из расчета целого ряда стратегических наступательных вооружений, которые предъявляются как неядерные. "Мы уже ознакомили с этими выкладками экспертов из США и других западных стран", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что профессионализм и ответственность перед международным сообществом пробьют себе дорогу в подходах США в диалоге по стратегической стабильности.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает  сокращение сторонами стратегических наступательных вооружений.  Договор остается в силе до 2021 года и может быть продлен на срок не более чем на пять лет до 2026 года по обоюдному согласию сторон. Российская сторона неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продления договора.

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