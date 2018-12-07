Лавров рассказал о желании США развалить СНВ-3

Российская сторона подготовила к СМИД ОБСЕ в Милане четыре проекта решений по важным сюжетам, но ни одно из них не было принято только из-за того, что их предложила Москва. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане, где проходит СМИД ОБСЕ.

"Мы подготовили четыре проекта решений по важным сюжетам, это борьба с терроризмом, решение мировой проблемы наркотиков, защита языковых прав национальных меньшинств, необходимость подтвердить договоренности, которые заключались в рамках ОБСЕ еще в 1990-х годах, которые требуют обеспечить для медийных структур и населения свободный доступ к информации. Ни одно из них не было принято, не получило поддержку исключительно потому, что их предложила Россия", - отметил Лавров.

Тем не менее, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, участники СМИД ОБСЕ провели "полезный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. "Мы выразили на конкретных примерах нашу обеспокоенность нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ, по поводу роста на этом пространстве военно-политической напряженности. Видим, как представители НАТО проводят курс на сдерживание России, их военную активность на восточном фронте", и что они вместо дипломатии занимаются голословными обвинениями", - отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что попытки внести элементы политики времен "холодной войны" не позволяют сосредоточиться на устранении существующих проблем. Так, НАТО заморозили все контакты с Россией по линии военных, чтобы создать риски возникновения опасных инцидентов.

"Удивляет, что четвертый год подряд не выполняются решения о необходимости разработки в ОБСЕ дополнительных деклараций о борьбе с христианофобией и исламофобией, по неким, непонятным для нас причинам, наши западные партеры уходят от того, чтобы осудить тех, кто нарушает права христиан и мусульман", - отметил Лавров. По мнению министра, провал всех проектов, которые были рассмотрены на встрече в Милане - это следствие кризиса гуманитарного измерения (в последний раз политическая декларация была принята в 2002 году). Впрочем, глава МИД РФ отметил и позитивные моменты СМИД ОБСЕ. Так, несмотря на отсутствие прорыва в решении конфликта в Приднестровье, стороны готовы продолжать работать, это же касается Нагорного Карабаха.

А вот урегулирование конфликта на востоке Украины так и остается под большим вопросом, хотя эта тема поднимается практически на любой встрече, даже если речь идет о совершенно иных вопросах, обратил внимание Лавров.

Под влиянием США инцидент в Керченском проливе неоднократно упоминался участниками СМИД ОБСЕ, и Лаврову пришлось неоднократно разъяснять коллегам на двусторонних встречах, а также итальянским журналистам, что же на самом деле произошло 25 ноября в Черном море. Что касается будущего задержанных украинских моряков, то их судьба решится после суда, напомнил министр.

Что касается предложения главы МИД ФРГ Хайко Мааса расширить миссию ОБСЕ на Азовское море, то на двусторонних переговорах Лавров объяснил своему коллеге бесперспективность подобной инициативы. Министр напомнил, что мандат СММ распространяется на сухопутную территорию Украины, и наблюдатели в Азовском море не требуются. "Надо выполнять правила безопасности, как украинские корабли это делали еще в сентябре и не стали делать в конце ноября", - отметил глава МИД РФ.

Вспомнили на СМИД ОБСЕ и о судьбе ДРСМД, это вопрос затрагивали многие участники встречи. Как напомнил Лавров, обвинения в нарушении российской стороной этого договора были голословными. "Из американцев пришлось буквально клещами вытягивать информацию, в итоге они назвали конкретную ракету, которая, по их мнению, была испытана на запрещенную дальность, но по нашим данным, она была испытана на разрешенную", - заявил министр. Что касается намерения США выйти из ДРСМД, то, по мнению главы МИД, таким образом готовится почва, чтобы развалить еще и СНВ-3.

По традиции был поднят вопрос санкций и их контрпродуктивности, и, как и на десятках предыдущих пресс-конференциях, Лавров в очередной раз отметил готовность России ответить взаимностью Западу. "Но пока ЕС находится в плену русофобского меньшинства, мы будем делать все для сокращения экономической зависимости", - подчеркнул министр.