Макрон назвал три сценария развития ситуации с Brexit

Одним из первых европейских лидеров, которые прокомментировали провал голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте, стал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, у Лондона остаются три варианта действий.

Как передает The Guardian слова французского главы, первый - кризисный, сценарий, предполагающий, что никакой сделки не будет вовсе, откровенно "пугает всех". Второй вариант для британцев - попытаться несколько доработать соглашение в том, что касается условий выхода из Евросоюза, и добиться от него дополнительных преференций. Впрочем, сам Макрон считает такое развитие событий не слишком реалистичным - "разве что удастся внести изменения по двум-трем позициям, и то вряд ли". Наконец, остается еще некий план B - правда, в него хозяин Елисейского дворца верит еще меньше. Речь идет о радикальном пересмотре сделки, но для этого понадобилось бы еще больше времени, что создает "огромные риски и поводы для беспокойства".

Напомним, что выход Британии из состава Евросоюза объявлен на 29 марта 2019 года, после этого для Соединенного королевства начнется переходный период. Противники британского премьера Терезы Мэй с перевесом в 230 голосов заблокировали предложенный ею и утвержденный с Брюсселем план, который оговаривал условия Brexit.