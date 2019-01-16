Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей

Минфин удачно провел третий недельный аукцион, где размещал "инфляционные" облигации федерального займа (ОФЗ-ИН), следует из сообщения ведомства. Таким образом, министерство продало весь запланированный на 16 января объем бумаг на 35 миллиардов рублей.

На третьем аукционе Минфин полностью реализовал ОФЗ-ИН на 5,142 миллиарда рублей с погашением 2 февраля 2028 года при повышенном спросе в 18,223 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 3,3 процента годовых.

Ранее в среду Минфин успешно провел два аукциона, на каждом из которых предлагал (https://rg.ru/2019/01/16/minfin-uspeshno-razmestil-vtoroj-vypusk-ofz.html) выпуски ОФЗ по 15 миллиардов рублей. Они также разошлись при повышенном спросе.