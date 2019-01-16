Минфин удачно разместил первый в 2019 году выпуск ОФЗ

Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с датой погашения 28 февраля 2024 года. Бумаги на 15 миллиардов рублей разошлись полностью при спросе, превысившем 33,44 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,17 процента годовых, говорится в релизе.

Позднее в среду Минфин проведет еще два аукциона, где планирует разместить выпуск ОФЗ еще на 15 миллиардов рублей, а также выпуск "инфляционных" ОФЗ (ОФЗ-ИН) на 5,14 миллиарда рублей.

Всего министерство запланировало разместить в первом квартале 2019 года ОФЗ на 450 миллиардов рублей, в 2019 году в целом - почти 2,5 триллиона рублей. В 2018 году Минфин продал ОФЗ чуть более чем на триллион рублей. Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак подчеркивал, что ведомство не планирует "дешево продавать" ОФЗ. Он указывал, что у РФ есть и другие источники финансирования дефицита бюджета.

Учитывая высокий аппетит инвесторов к риску в последнее время, велика вероятность, что весь предложенный 16 января объем облигаций (35 миллиардов рублей) будет размещен полностью, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". Однако покупка ОФЗ на текущих доходностях, которые не компенсируют валютный и процентный риски, может быть и лишь рабочей идеей для формирования спекулятивной короткой позиции в январе, допускают аналитики Райффайзенбанка.