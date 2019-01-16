Минфин успешно разместил второй выпуск ОФЗ

Минфин удачно провел второй недельный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения ведомства.

Минфину удалось полностью продать инвесторам выпуск ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением 23 мая 2029 года. Спрос на бумаги превысил 31,7 миллиарда рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,32 процента годовых, говорится в релизе министерства.

Первый недельный аукцион Минфина по ОФЗ 16 января также прошел успешно. На нем министерство полностью реализовало при повышенном спросе 15-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением в феврале 2024 года. На третьем аукционе в среду ведомство предложит "инфляционные" ОФЗ на 5,14 миллиарда рублей.