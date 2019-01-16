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16.01.2019 16:03
Рубрика: Экономика

Минфин успешно разместил второй выпуск ОФЗ

Текст: Роман Маркелов

Минфин удачно провел второй недельный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения ведомства.

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Минфину удалось полностью продать инвесторам выпуск ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением 23 мая 2029 года. Спрос на бумаги превысил 31,7 миллиарда рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,32 процента годовых, говорится в релизе министерства.

Первый недельный аукцион Минфина по ОФЗ 16 января также прошел успешно. На нем министерство полностью реализовало при повышенном спросе 15-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением в феврале 2024 года. На третьем аукционе в среду ведомство предложит "инфляционные" ОФЗ на 5,14 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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