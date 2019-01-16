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Назван главный кандидат на участие в "Евровидении-2019" от России

Поп-музыка
    16.01.2019, 22:05
Текст:   Олег Усков

Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.

Об этом сообщает сегодня, в среду, ТАСС со ссылкой на источник.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что телеканал "Россия-1" обсуждает и другие кандидатуры.

Фото: youtube.com/ Alicia Keys
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"Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от России", - цитирует агентство источник, имя которого не названо.

Поясняется: вещатель "Евровидения" (в этом году - "Россия-1") "не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста".

Предполагается, что официально имя участника конкурса от России будет объявлено в ближайшее время.

Известно, что если кандидатура Сергея Лазарева будет утверждена, то его номер спродюсирует Филипп Киркоров. Как и в 2016-м, когда Сергей занял на "Евровидении" в Стокогольме третье место (и первое - в зрительском голосовании) с написанной Киркоровым песней You Are the Only One.

Лазарев родился в 1983 году в Москве. Как актер снялся в "Ералаше", "Хозяине империи", "Ночи в стиле Disco", "Клубе", "Сватах" и "Папиных дочках", сиквеле "Самого лучшего фильма". В русской локализации "Шрека Третьего" озвучил Артура, в "Клыкастой братве" - Хамфри, в "My Little Pony в кино" - Хитрого Хвоста.

Ранее сообщалось, что в качестве почетного гостя на грядущем "Евровидении" может выступить Мадонна: свое согласие на это "королева поп-музыки" уже дала, дело за гонораром.

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