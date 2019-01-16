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16.01.2019 12:24
Рубрика: Культура

В египетском оазисе нашли необычные гробницы

Текст: Денис Передельский
Фото: Egyptian Antiquities Authority / AP Фото: Egyptian Antiquities Authority / AP
Фото: Egyptian Antiquities Authority / AP

В Египте на археологическом участке Беэр-эль-Шагала в оазисе Дахла при раскопках ученые обнаружили две римские гробницы.

Фото: Phys.org
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Как сообщает Ahram Online, объекты были обнаружены в пустыне примерно в 350 км от долины Нила. Они датированы Римским периодом и выполнены в соответствующей технике.

Так, главный зал одной из гробниц выложен из кирпича. Он имеет сводчатый потолок, частично разрушенный с течением времени. В гробнице находятся две погребальные камеры, к которым ведет лестница из 20 ступеней.

В камерах археологи обнаружили человеческие останки, а также керамические лампы и сосуды. Во второй гробнице к погребальной камере ведет коридор. В северной стене имеется ниша, над которой находится изображение со сценой процесса мумификации.

Яркие погребальные изображения были найдены и в другом захоронении. Отмечается, что гробницы построены в различных архитектурных стилях.

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