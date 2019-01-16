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16.01.2019 09:49
Рубрика: Власть

Песков рассказал о рабочем дне президента

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

У Владимира Путина свое понимание времени, поскольку у главы государства нет выходных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Управление страной - это как доменная печь, которую нельзя затушить", - пояснил представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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По его словам, разгар рабочего дня в Кремле - 10-11 часов вечера, ситуация каждый день разная, но от того, понедельник сегодня или воскресенье, как правило, почти не зависит.

При этом даже в плотном рабочем графике Путин находит время на спорт: он ежедневно проплывает километр в бассейне. "Помимо этого, есть еще увлечение хоккеем, другими видами спорта, например, борьбой", - добавил Песков.

Он также отметил, что личная жизнь никак не влияет на выполнение Владимиром Путиным президентских обязанностей.

"Не считаю себя вправе этим (семейным положением - прим. "РГ") интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", - пояснил он.

Ранее, пресс-секретарь рассказал, почему глава государства не пользуется смартфоном.

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