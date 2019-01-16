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16.01.2019 15:43
Рубрика: Культура

Почему Мадонне необходимо выступить на "Евровидении" в Израиле

Текст: Александр Алексеев
Принципиальная договоренность между Европейским вещательным союзом (официальным организатором "Евровидения") и Мадонной уже достигнута. Американская певица согласилась выступить в качестве приглашенной звезды. Затем, впрочем, начались сложности: Мадонна захотела получить гонорар, на который организаторы изначально не были готовы выплатить…

И теперь представители сторон продолжают обсуждать гонорар певицы. Менеджеры Израильской национальной телерадиовещательной корпорации KAN ведут переговоры с администрацией Мадонны уже несколько месяцев. Впрочем, после подключения к разрешению финансовых сложностей руководства ЕВС вопрос может решиться намного быстрее.

Собственно, приезд в Тель-Авив и выступление перед зрителями в зале, а заодно и перед многочисленной теле-аудиторией (ожидается, что конкурс будет транслироваться, как минимум, в 70 странах мира) - в интересах самой Мадонны.

Фото: instagram.com/shnurovs
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Ведь приглашенная звезда имеет право спеть новую песню и попутно раскрутить ее, не прилагая особых усилий. Так было и в 2016 году в Стокгольме, когда в качестве приглашенной звезды на сцену "Евровидения" вышел американский певец Джастин Тимберлейк. Спел новый хит Can't stop the feeling из саундтрека к мультфильму Trolls("Тролли"), и диск начал отлично продаваться...

Нужно засветиться теперь и Мадонне, про которую ныне многие начали забывать: в СМИ сейчас пишут то про ее очередную подтяжку лица, то подозревают знаменитость в увеличении ягодиц, то оценивают календарь на 2019 год, который Мадонна выпустила в честь юбилея - к 35-летию издания ее альбомов (в нем собраны оригинальные художественные работы - фрагменты их оформления)…

Уже год назад Мадонна сообщила о том, что готовит новый, 14-й студийный диск. Но с тех пор была обнародована только одна новая песня - Beautiful Game. А певица, против своего обыкновения, даже ни разу не рассказывала о том, кто будет продюсером ее диска, не сообщала ни одной подробности о студийной работе. В общем, поклонники в ожидании и сомнениях: выйдет ли новый альбом и когда это наконец случится?!

В общем, самая пора Мадонне тряхнуть стариной и появиться на сцене, особенно перед такой благодарной аудиторией, как зрители "Евровидения". Есть правда один смущающий фактор: во время туров Мадонна иногда частично использует и фонограмму своего вокала. Но на "Евровидении" - если она на него приедет - очевидно все-таки споет только живьем.

Напомним

Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.  Имя российского участника будет объявлено уже в конце января.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение"-2019
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