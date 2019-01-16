Путин переназначил Кузнецову детским омбудсменом

Анна Кузнецова останется уполномоченным при президенте по правам ребенка еще на пять лет. Такой указ подписал глава государства.

Решение вступило в силу 15 января.

Кузнецова стала детским омбудсменом 9 сентября 2016 года, после того, как Павел Астахов ушел в отставку.

Напомним, что Владимир Путин подписал пакет законов, расширяющих полномочия детских омбудсменов. Так, они могут обращаться в суд с административными исками о признании незаконными решений органов власти и местного самоуправления, а также должностных лиц и чиновников для защиты прав и интересов детей, а также обращаться в Конституционный суд

Уполномоченным по правам ребенка может быть гражданин России не моложе 30 лет, с безупречной репутацией, высшим образованием и опытом правозащитной деятельности.