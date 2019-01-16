Путин подчеркнул незаинтересованность РФ в гонке вооружений

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена участвовать в гонке вооружений. Между тем, по словам главы государства, Москва "не будет закрывать глаза" на развертывание американских ракет и намерена осуществлять эффективные действия против подобных мер.

Путин отметил, что США фактически ведут линию на демонтаж системы международных договоров в сфере контроля над вооружениями, которые ограничивают их в наращивании военного потенциала. "Заявление о намерении выйти из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий", - сказал российский лидер в интервью сербской газете "Политика".

Президент РФ подчеркнул, что Москва открыта для дальнейшего диалога по поиску путей сохранения ДРСМД, несмотря на намерения Вашингтона выйти из соглашения. Также Путин призвал западные страны отказаться от политики шантажа и угроз в международных отношениях. Линию США на Балканах он назвал "серьезным дестабилизирующим фактором".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем обсудить с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прекращение гонки вооружений, добавив, что в бюджете Пентагона на 2019 финансовый год на эти цели выделено 716 миллиардов долларов (на 82 миллиарда больше, чем годом ранее). "Сумасшествие!" - заключил американский лидер.