Трамп хочет обсудить с Путиным и Си прекращение гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп надеется в будущем обсудить с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прекращение гонки вооружений. Об этом он написал на своей станице в социальной сети Twitter.

"Уверен, что в какой-то момент в будущем Си Цзиньпин, Владимир Путин и я начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал Трамп, добавив, что в бюджете Пентагона на 2019 финансовый год на эти цели выделено 716 миллиардов долларов (на 82 миллиарда больше, чем годом ранее). "Сумасшествие!" - заключил американский лидер.

Трамп также отметил, что у него сложились хорошие личные отношения с председателем КНР. "Он и я - два человека, которые могут привести к массовым и очень позитивным изменениям в торговле далеко за пределами наших двух великих государств", - отметил глава Белого дома.

Ранее "на полях" саммита G20 в Аргентине Трамп и Си Цзиньпин договорились наладить отношения между двумя странами и форсировать переговоры об аннулировании дополнительных пошлин, введенных за последние полгода. При этом американский президент согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов, как это он угрожал сделать еще неделю назад. Впрочем, одновременно хозяин Белого дома подавал сигналы о готовности прекратить торговую войну с Китаем, начавшуюся в июле этого года. После окончания саммита Трамп сообщил, что Пекин согласился снизить тарифы на импорт американских автомобилей (на данный момент они составляют 40 процентов).

А вот полноценной встречи между Путиным и Трампом в Буэнос-Айресе не состоялось. Однако в ходе краткого общения "на ногах" они успели обсудить недавний инцидент в Черном море с украинскими кораблями.