Путин поздравил Ланового с юбилеем

Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру Василию Лановому, которому сегодня исполнилось 85 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал юбилей большим событием для любителей театра и кинематографа и отметил яркие, незабываемые роли, созданные Лановым. Они стали "подлинным эталоном актерского мастерства, примером преданного служения искусству".

Особо президент отметил ответственную гражданскую позицию юбиляра и огромное внимание, которое Лановой уделяет сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны, воспитанию молодежи в духе патриотизма и уважения к ратным страницам истории страны.