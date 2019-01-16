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Раскрыт главный секрет следующих смартфонов Xiaomi

16.01.2019,  
14:38
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

Разработчики из Xiaomi опубликовали работу инновационного сканера отпечатка пальца, который позволит разблокировать смартфон прикосновением практически к любой области экрана.

Технология, по словам главы Xiaomi Tech Лин Бина, найдет применение в будущих моделях смартфонов Xiaomi. Размер области распознавания отпечатка составляет 50x25 миллиметров - это значительно больше, чем у других смартфонов, которые оснащены встроенным в экран дактилоскопическим сканером.

Помимо этого, руководство компании намерено серьезно переработать дизайн будущих мобильных устройствах. Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь, комментируя жалобы пользователей на "простецкий" внешний вид многих смартфонов.

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Цзюнь выразил надежду на то, что обновление дизайна устройств произойдет уже в 2019 году. Напомним, что 10 января Xiaomi выпустила первый смартфон под новым брендом Redmi, который получил хвалебные отзывы в том числе и за внешний вид и премиальные материалы корпуса.

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