Все чаще компьютеры москвичей атакуют криптомайнеры: хакеры, использующие ресурсы вашего процессора, чтобы "майнить" биткоины. Как рассказали "РГ" представители городского сервиса по ремонту гаджетов "Чудо техники", за последний год количество таких атак удвоилось. И многие не могут поверить, что ноутбук начинает "тормозить" не просто так, а из-за шпионов и шифровальщиков.

Много шума - и ничего

"Чаще всего к нам обращались, когда устройство перегревалось или начинало сильно шуметь", - поделился генеральный директор АО "Электронная Москва" (организация реализует многие IT-проекты для города. - Авт.) Игорь Сафронов. Во многих случаях мастера "Чуда техники" способны выяснить, в чем дело, даже не забирая системный блок в сервис. Вы разрешаете мастеру разовое удаленное подключение, и он со своего компьютера в течение 20 минут ставит "пациенту" диагноз. Пользователь на своем дисплее видит все, что делает мастер, сколько программ открывает, какие настройки изучает. Этого оказывается достаточно, чтобы выяснить причину "торможения".

- Чаще всего оказывается, что на компьютере не установлена защита и при этом полно вирусов, - говорит собеседник "РГ". - В браузерах всплывает реклама, множество сторонних файлов, ненужные программы в автозагрузке. Или драйверы установлены с ошибками.

Некоторые пользователи умудряются захламить рабочий стол так, что нужную иконку там вовек не сыскать. Но мало кто знает: это не только косметический дефект. "Рабочий стол" в Windows - системная папка - лежит на диске С. Обычные файлы и программы его перегружают, в итоге машина начинает тормозить. Впрочем, продолжает Сафронов, иногда дело в банальной гигиене. Нужно просто очистить системник.

Заморить "червячка"

Поскольку многие ленятся или не тратятся на нормальные антивирусы, в системе поселяются "черви", шифровальщики и другие посторонние программы. Особенно активны в последнее время стали майнеры. И ладно бы если они просто "ели" ресурсы вашей машины и на этом зарабатывали. Посторонние программы перегружают оперативную память и открывают майнерам доступ ко всем вашим файлам. "Если кто-то разместил криптомайнер на компьютере, это значит, что он уже преодолел защиту и внедрился в систему, и нет никакой гарантии, что позже он не решит дополнительно "заработать", например, на краже данных.

- Активны и программы-вымогатели, - добавляет Сафронов. - Они могут зашифровать данные, а потом потребовать выкуп за их расшифровку.

Примерно по такому сценарию в конце прошлого года был атакован сервер Московской канатной дороги. Тогда даже временно пришлось прервать движение ради безопасности пассажиров. Чаще всего среди шифровальщиков встречается WannaCry, наделавший немало интернет-шума пару лет назад. Оказалось, "край" активен до сих пор. В третьем квартале 2018-го на WannaCry пришлось 28 процентов вирусных атак.

Вот так шифровальщик вынуждает вас платить деньги. Лучше бы потратить их на хороший антивирус. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Если попался...

Можно, конечно, обратиться к любому компьютерному мастеру - объявлений полно что на Avito, что на фонарных столбах. И все же городской сервис "Чудо техники" выглядит предпочтительнее. Во-первых, там бывают льготы для обладателей социальных карт москвича. А иногда даже бесплатная диагностика. Во-вторых, многие работы проводятся удаленно, и платить можно онлайн. Перед тем как обратиться за помощью, стоит проверить, не кончилась ли гарантия.

Оставить заявку на ремонт можно на ct.mos.ru или по телефону 8(495) 432-11-00. Инженеры-консультанты подскажут, можно ли устранить неисправность удаленно или придется все же отдать устройство в сервис. Привести гаджет можно самому на ул. Угрешская, 2, в бизнес-центр IQ Park. В течение 24 часов вам скажут, что случилось с техникой и сколько будет стоить ремонт. Цены смотрите на ct.mos.ru/price. Например, сборка компьютера обойдется в 1,5 тыс. руб., а полная установка Windows - 4,2 тыс. руб. В конечном итоге стоимость ремонта будет зависеть от того, какие вы возьмете запчасти, оригинальные или аналоги. Обычно ремонт занимает от 1 до 3 дней, гарантия в зависимости от вида работ - от 90 дней.

Избежать серьезного ремонта можно, соблюдая довольно простые правила предосторожности. Стоит заранее позаботиться о надежном антивирусе и не лениться обновлять программы (порой у нас просто не хватает времени, и мы постоянно откладываем процедуру). Но главное - не кликать по странным ссылкам в мессенджерах и соцсетях.

Эпизод

Не только частные компьютеры могут пасть жертвами вирусописателей. В конце прошлого года в Марьино медиашпана атаковала подъезд одного из жилых домов. Там установлены медиаэкраны, на которых обычно транслируется информация управляющей компании, городских служб или просто реклама. Но в одно "прекрасное" утро местные жители увидели там самое настоящее порно. Почему так случилось, поначалу даже не поняли.

Не храните файлы на рабочем столе - это тормозит компьютер

Ролики "для взрослых" могли появиться из-за недостаточной антивандальной защиты устройства. Таким мнением с "РГ" поделился эксперт-консультант в области кибербезопасности Вячеслав Лебедев. Злоумышленники, скорее всего, загрузили порно через обычный USB-порт. Чтобы исключить такие инциденты, достаточно улучшить антивандальную защиту экрана.

Цифры

Во время последней акции "Диагностика за спасибо" с 22 октября по 6 ноября услугой воспользовались более 800 москвичей. В итоге 219 горожан оставили позитивные отзывы на сайте проекта ct.mos.ru.