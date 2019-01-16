Две станции Большого кольца московского метро будут сданы в 2019 году

Первые две станции Большого кольца метро в Москве - "Авиамоторная" и "Лефортово" - будут открыты в конце 2019 года. Об этом и о сложностях работы под землей для строителей рассказал генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

По его словам, на "Авиамоторной" строители сейчас ведут монтаж верхнего строения пути, а сам этот этап говорит о высокой степени готовности конструктива станции.

"Рельсы укладывают уже на пройденном участке в сторону "Нижегородской улицы". В мае завершится проходка перегонных тоннелей от площадки на середине будущего перегона в сторону "Авиамоторной" - слова Сергея Жукова приводит "Вечерняя Москва". Он при этом добавил, что схожая ситуация и на "Лефортово", где также идет устройство верхнего строения пути в тоннелях, а с марта начнется архитектурная отделка и монтаж инженерных систем на станционном комплексе.

Кроме того, Сергей Жуков подчеркнул, что следующим пусковым этапом на Большом кольце метро станет ввод в эксплуатацию двух станций - "Рубцовской" и "Стромынки", а заключительным - пуск станций глубокого заложения - "Ржевской" и "Шереметьевской".