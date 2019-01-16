Каждый седьмой пенсионер в Москве работает до 70 лет

В Москве каждый седьмой пенсионер продолжает работать вплоть до 70 лет, а каждый четвертый житель столицы работает до 65 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Гайдаровского форума.

По ее словам, Москва находится на втором месте по основным демографическим показателям и уступает только республике Ингушетия, опережая даже другие республики Северного Кавказа, которые исторически отличаются долгожительством. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства, ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин старше 65 лет в Москве составляет 21 год. По ее подсчетам, в ближайшие пять лет в Москве количество людей старше 60 лет достигнет 3,4 млн человек.

Кроме этого, она рассказала о занятости людей пенсионного возраста. "В Москве каждый четвертый москвич работает до 65 лет, и каждый седьмой - до 70 лет", - уточнила вице-мэр. Она добавила, что социальный стандарт минимального дохода пенсионера в Москве исключает ситуацию объективной бедности среди старшего поколения. "Потому что социальный стандарт у нас выше в 1,5 раза минимального прожиточного минимума пенсионера", - пояснила Анастасия Ракова.

Напомним, в 2019 году размер городского социального стандарта Москвы, до которого устанавливается региональная социальная доплата к пенсии неработающих пенсионеров, в этом году выросла на 3 тысячи рублей и составляет сегодня 17500 рублей.