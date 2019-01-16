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16.01.2019 12:44
Проект: В регионах

Москвича накажут за "угон" машины с эвакуатора

Текст: Сергей Бабкин

Жителя столицы, который "угнал" машину с эвакуатора у аэропорта Внуково, могут лишить прав. Об этом сегодня сообщил журналистам сообщил начальник управления ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Сергей Червяков.

Фото: youtube.com
В Москве таксист "угнал" машину с эвакуатора во время рейда ГИБДД

Поступок таксиста могут квалифицировать как оставление места ДТП, поскольку эвакуатор получил технические повреждения. В связи с этим АМПП может подать заявление в правоохранительные органы о привлечении нарушителя к административной ответственности. КоАП предусматривает лишение прав на срок до 1,5 года.

Кроме того, проводится административное расследование в отношении таксопарка, с которым сотрудничает нарушитель, отметил первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Илья Пырсин. Компания как юридическое лицо по его итогам может получить штраф 60 тысяч рублей, поскольку у водителя не оказалось путевого листа. Это означает, что таксист не проходил медицинский осмотр перед рейсом, а машину не осматривали техники.

Ранее "РГ" публиковала видео из соцсетей: на кадрах видно, как водитель снимает опоры с эвакуатора и "угоняет" белый Kia с платформы. Легковушка получила серьезные технические повреждения, но таксист все равно уехал.

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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