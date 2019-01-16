Москвича накажут за "угон" машины с эвакуатора

Жителя столицы, который "угнал" машину с эвакуатора у аэропорта Внуково, могут лишить прав. Об этом сегодня сообщил журналистам сообщил начальник управления ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Сергей Червяков.

Поступок таксиста могут квалифицировать как оставление места ДТП, поскольку эвакуатор получил технические повреждения. В связи с этим АМПП может подать заявление в правоохранительные органы о привлечении нарушителя к административной ответственности. КоАП предусматривает лишение прав на срок до 1,5 года.

Кроме того, проводится административное расследование в отношении таксопарка, с которым сотрудничает нарушитель, отметил первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Илья Пырсин. Компания как юридическое лицо по его итогам может получить штраф 60 тысяч рублей, поскольку у водителя не оказалось путевого листа. Это означает, что таксист не проходил медицинский осмотр перед рейсом, а машину не осматривали техники.

Ранее "РГ" публиковала видео из соцсетей: на кадрах видно, как водитель снимает опоры с эвакуатора и "угоняет" белый Kia с платформы. Легковушка получила серьезные технические повреждения, но таксист все равно уехал.