В столице начала работать нейросеть, которая обрабатывает данные со всех московских камер фотовидеофиксации. Ее запустил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Точнее распознавая номера машин, система избавит водителей от ложных "писем счастья". По какому принципу работает эта нейросеть и как она поможет ловить мошенников с подменными номерными знаками, разбирался обозреватель "РГ".

Новая система, в которую стекаются данные со всех 1465 столичных камер, умеет самостоятельно распознавать марку и модель автомобиля по внешнему виду. "Чтобы научить программу распознавать авто, мы должны "прогнать" через нее порядка 10-15 тысяч фотографий с ее изображением под разными ракурсами и углами. Потом система уже сама по габаритам и очертаниям видит, что это, например, hyundai solaris", - рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. Если раньше номер автомобиля и его марку сверяли вручную по базам ГИБДД, то теперь это делается автоматически.

Благодаря этому водители перестанут получать чужие штрафы - нейросеть надежно страхует от ошибок. "Количество операций каждого работника сократилось более чем вдвое - с 450 до 200 тысяч в день", - отметил Леглер. По его словам, система взяла на себя все фотоматериалы с хорошим качеством изображения, люди же подключаются, когда нейросеть не справляется. Например, если программа не уверена в марке автомобиля, такой материал уходит сотруднику ЦОДД.

Система станет надежным помощником и для полиции. Если нейросеть определила, что госномер машины не соответствует марке и модели, фотография сразу отправится в ГИБДД, где сотрудники начнут работать по криминальному автомобилю. Ведь обычно другие номера ставят угонщики либо те, кто использует транспорт для совершения преступлений.

Еще одна функция программы - отсеивать транспорт, который легально передвигается по выделенным полосам. Ведь сама камера фотографирует весь поток - и такси, и автобусы, и обычные машины. В результате на обработку сотрудникам приходила масса материалов, которые нужно было отбраковывать. Теперь же все делает автоматика. По той же схеме программа проверяет и грузовой транспорт на МКАДе - раньше было необходимо вручную по базам узнавать, к какому типу относится транспортное средство. Только убедившись, что это на самом деле грузовик, можно было проверять, есть ли у него разрешение на движение по кольцу или по Москве.

Нейросеть умеет отличать друг от друга машины, такси, автобусы и грузовики. Это избавит водителей от "чужих" штрафов

Но есть пока и сложности. Например, программа не может определять так называемые "переделки". Некоторые умельцы из "Волги" могут сделать "Бентли", поменяв фары, и тогда система просто не находит нужных соответствий. Также не берется автоматика и за люксовые спорткары - в Москве не так уж и много "Ламборгини" и "Феррари", чтобы набрать 15 тысяч фотографий с ними, и программе не хватает материалов для обучения. Такие задачи пока продолжат решать работники ЦОДД. Кроме того, нейросеть нужно постоянно дообучать - ведь чуть ли не каждый день выходят новые модели машин, которые тоже нужно фиксировать.