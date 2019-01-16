Новая система, в которую стекаются данные со всех 1465 столичных камер, умеет самостоятельно распознавать марку и модель автомобиля по внешнему виду. "Чтобы научить программу распознавать авто, мы должны "прогнать" через нее порядка 10-15 тысяч фотографий с ее изображением под разными ракурсами и углами. Потом система уже сама по габаритам и очертаниям видит, что это, например, hyundai solaris", - рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. Если раньше номер автомобиля и его марку сверяли вручную по базам ГИБДД, то теперь это делается автоматически.
Благодаря этому водители перестанут получать чужие штрафы - нейросеть надежно страхует от ошибок. "Количество операций каждого работника сократилось более чем вдвое - с 450 до 200 тысяч в день", - отметил Леглер. По его словам, система взяла на себя все фотоматериалы с хорошим качеством изображения, люди же подключаются, когда нейросеть не справляется. Например, если программа не уверена в марке автомобиля, такой материал уходит сотруднику ЦОДД.
Система станет надежным помощником и для полиции. Если нейросеть определила, что госномер машины не соответствует марке и модели, фотография сразу отправится в ГИБДД, где сотрудники начнут работать по криминальному автомобилю. Ведь обычно другие номера ставят угонщики либо те, кто использует транспорт для совершения преступлений.
Еще одна функция программы - отсеивать транспорт, который легально передвигается по выделенным полосам. Ведь сама камера фотографирует весь поток - и такси, и автобусы, и обычные машины. В результате на обработку сотрудникам приходила масса материалов, которые нужно было отбраковывать. Теперь же все делает автоматика. По той же схеме программа проверяет и грузовой транспорт на МКАДе - раньше было необходимо вручную по базам узнавать, к какому типу относится транспортное средство. Только убедившись, что это на самом деле грузовик, можно было проверять, есть ли у него разрешение на движение по кольцу или по Москве.
Но есть пока и сложности. Например, программа не может определять так называемые "переделки". Некоторые умельцы из "Волги" могут сделать "Бентли", поменяв фары, и тогда система просто не находит нужных соответствий. Также не берется автоматика и за люксовые спорткары - в Москве не так уж и много "Ламборгини" и "Феррари", чтобы набрать 15 тысяч фотографий с ними, и программе не хватает материалов для обучения. Такие задачи пока продолжат решать работники ЦОДД. Кроме того, нейросеть нужно постоянно дообучать - ведь чуть ли не каждый день выходят новые модели машин, которые тоже нужно фиксировать.