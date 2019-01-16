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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять часов пик

Почему залило тоннель на Люблинско-Дмитровской линии?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Шесть часов ушло вчера у работников метро на ликвидацию последствий ЧП на "салатовой" ветке. В тоннель хлынул мощный поток грунтовых вод, но рабочие сумели быстро закрыть течь и уже к 10.30 утра восстановить движение.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Авария на "Окружной" произошла в районе 5 часов утра, когда метро еще не открылось. Сотрудники подземки были уже на своих рабочих местах и заметили, как недалеко от служебной платформы в правый тоннель хлынул светло-коричневый поток. Сначала подумали, что прорвало канализацию (цвет был еще тот), но быстро выяснилось: все инженерные коммуникации целы. Просто в тоннеле оторвало пробку. Так называется заглушка гидроизоляции, которая крепится в нескольких местах к конструкциям тоннеля (тюбингам).

"Окружная" - одна из трех станций Люблинско-Дмитровской линии, запущенных в строй в марте прошлого года. Она глубокого заложения, рядом с тоннелями, идущими в сторону "Петровско-Разумовской", - множество подземных рек с довольно сварливым характером, не случайно одна из них так и называется - Лихоборка. Необходимо было понять, что за вода идет в подземку. Временно решили не пускать пассажиров и на другие две станции - "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую". У входов в подземку выставили дежурных Центра обеспечения мобильности пассажиров. Департамент транспорта оперативно направил в район ЧП 50 компенсационных автобусов, которые бесплатно доставляли москвичей к станции "Петровско-Разумовской".

Последствия ЧП устраняли более 100 работников подземки

На закрытые станции вскоре прибыли заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Виктор Козловский. Около 9.00 они сообщили, что никаких прорывов коммуникаций в метро не обнаружено, грунтовая вода поступила в тоннель через открывшуюся течь. Впоследствии гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков объяснил, что совсем рядом с "Окружной" ведется строительство еще одного вестибюля. Ночью строители бурили наклонный тоннель для эскалатора и, по всей вероятности, случайно задели тюбинг. Пошла вибрация, и пробку гидроизоляции выбило. Течь за несколько часов устранили, отверстие заделали. Более 100 работников метро в это время откачали воду и почистили пути от песка. В 10.30 на линию вышли пассажирские составы. Все три станции снова открылись. Мэр Сергей Собянин назвал произошедшее серьезной чрезвычайной ситуацией. Отметил четкую, быструю и слаженную работу сотрудников метро. К счастью, серьезных трудностей на дорогах столицы не возникло - многие москвичи, похоже, еще не вернулись с новогодних каникул. А в причинах инцидента будут разбираться специалисты Мосгосстройнадзора.

Происшествия ЧП Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
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