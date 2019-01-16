В ближайшие пять лет столица сохранит темпы строительства дорог

За скоростью ввода новых дорог в столице часто не успевают даже карты "Гугла" и "Яндекса". Вот уже восьмой год подряд их строится больше чем по 100 километров в год. Вот и в 2018 году строители сдали 127 км дорог и 55 дорожных сооружений. И в ближайшие пять лет, как написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте", город не намерен сбавлять темпов. Какие же дороги появятся в 2019 году на карте столицы и что они изменят в жизни москвичей, разбирался обозреватель "РГ".

Щелчок выходит из пробок

Главные усилия строителей сейчас брошены на строительство хорд, которые в обозримом будущем замкнутся и станут, по сути, пятым транспортным кольцом Москвы с новыми вылетами на МКАД (и даже за пределы кольца). В этом году будет сдан небольшой, но очень важный участок Северо-Восточной хорды, который соединит Открытое шоссе и Лосиноостровскую улицу. Помимо того что магистраль станет широким коридором в район Метрогородка, отрезанный от крупных трасс, она еще и значительно разгрузит прилегающие шоссе и улицы.

Во-первых, свободнее поедет Щелковское шоссе после пересечения с хордой, которая возьмет на себя часть трафика. Ведь сейчас, например, жители Измайлова, чтобы попасть в Богородское (и наоборот), стоят в общем потоке в центр или в область, собирая километры перепробега, а потом еще и теряют драгоценное время в пробках на набережной Яузы, Краснобогатырской улице и Ростокинском проезде. После ввода нового участка можно будет выехать напрямую на Лосиноостровскую улицу, которая практически сразу выведет к жилым кварталам. Если нагрузка на дорожную сеть снизится хотя бы на 7-8%, то вечно стоящие в часы пик перекрестки улицы Большая Черкизовская с Халтуринской и Краснобогатырской улицами получат большой глоток свежего воздуха.

В общем, с этим участком Северо-Восточной хорды все в порядке, а вот с продолжением до Ярославки есть некоторые сложности. Трасса должна пройти по полосе отвода Московского центрального кольца на территории национального парка "Лосиный остров". Именно здесь она в перспективе соединится с дублером Щелковского шоссе, для строительства которого требуется изменение границ нацпарка. Сделать это может только минприроды, которое о своем финальном решении пока не сообщило.

Соединяя южные районы

Что касается Южной рокады, то она в этом году соединит Балаклавский и Пролетарский проспекты. Этот относительно короткий отрезок трассы, чуть больше 2 км, создаст как бы мост между районами Зюзино, Северное Чертаново, Царицыно и Москворечье-Сабурово. Сейчас они разделены Павелецким направлением Московской железной дороги, и чтобы, например, добраться от Кантемировской до Чертановской улицы, приходится делать гигантский крюк на север по Коломенскому проезду либо мчать на юг до улицы Подольских Курсантов. Теперь этот путь сократится как минимум на 5 км, а время в дороге - в 3-4 раза. В итоге пробок станет меньше на Варшавском и Каширском шоссе, так как новая магистраль возьмет на себя весь "спальный" трафик, разгрузив радиальные направления.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов / Иван Пышечкин

- Хорды - на самом деле, старая задумка, которую московские планировщики включали еще в генплан 1971 года. Идея в том, чтобы отвести трафик от центральной части города и соединить периферийные районы, - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По мнению эксперта, транспортная сеть столицы становится более богатой, продуманной и комфортной. Тем не менее баланс между площадью асфальта для машин и количеством автомобилей пока оставляет желать лучшего.

- Мы прибавляем дорожной сети, но надо понимать, что это не может мгновенно исправить гигантский дисбаланс, формировавшийся на протяжении последних 100 лет. Но хорошо то, что Москва не мирится с этим дисбалансом, а строит дороги, постепенно улучшая в городе транспортную ситуацию, - продолжает Блинкин.

Одним из главных исчезнувших с карты "транспортных островов" он назвал район Некрасовка, для которого в прошлом году наконец была решена проблема пробок после открытия участка СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАД.

С юга на восток

Если строительство трех столичных хорд в целом находится на завершающем этапе, то четвертую - Юго-Восточную (ЮВХ) - планируется полностью ввести лишь в 2025 году. Ведь пока еще даже не началось возведение основных участков. Объект станет, пожалуй, самой сложной хордовой магистралью как с точки зрения строительства, так и проектирования. Эта трасса длиной 36 километров должна соединить 10 районов Москвы и пересечь пять крупных автодорог. На ее пути встретятся сразу три направления Московской железной дороги - Казанское, Горьковское и Курское. Везде придется "с нуля" создавать эстакады, которые, к слову, займут половину всей протяженности ЮВХ. Но это еще полбеды - на пути из Печатников в Москворечье-Сабурово и Царицыно придется построить мост через Москву-реку. Это сооружение должно соединить два берега между Шоссейной и Каспийской улицами, обеспечив выезд с хорды на Каширку. Именно в этом месте ЮВХ соединится с Южной рокадой, замкнув хордовое кольцо. Случиться это должно до конца 2023 года.

Уже в этом году для москвичей откроют два долгожданных участка на Северо- Восточной и Северо-Западной хордах

Строить хорду планируется начать уже будущей осенью - первым возведут участок от СВХ до Рязанского проспекта, до конца 2020 года он должен быть уже запущен. Оттуда трассу потянут к Шоссейной улице, на которую магистраль вылетит после развязки с Волгоградкой. Далее хорда пойдет по уже существующим дорогам. Но это вовсе не значит, что делать там ничего не нужно - и на Шоссейной, и на Каспийской улицах сейчас всего по одной полосе движения в обе стороны, что недопустимо на скоростной магистрали. Поэтому переделывать придется всю улично-дорожную сеть.

Ну а дальше хорду потянут в Новую Москву до развязки на 35-м километре МКАД у улицы Поляны. Здесь она, по сути, вольется в строящуюся трассу Солнцево-Бутово-Видное. Придется запастись терпением - ждать этого события нужно еще 5-6 лет. Зато потом для москвичей откроются быстрые маршруты, о которых раньше можно было только мечтать. Например, из Коммунарки на территории ТиНАО можно будет практически по прямой добраться до Перово или вообще Свиблово, если продолжить движение по СВХ. При этом время на дорогу только по самым скромным подсчетам сократится в два раза. Ведь чтобы туда добраться, можно будет вообще не выезжать на МКАД или Третье транспортное кольцо.

Всем по дублеру

Большое внимание в этом году столица продолжит уделять и строительству дублеров основных магистралей. Так, в Чертаново будет реконструирована Дорожная улица, которая протянется от Южной рокады до МКАД. Здесь возведут путепровод через Курское направление МЖД. Благодаря удобной альтернативе жителям Северного, Центрального и Южного Чертанова, проживающим к западу от Варшавского шоссе, можно будет вообще отказаться от основной трассы.

Свой дублер появится и у Дмитровки. Дорогу проложат вдоль Савеловского направления МЖД. По ней будет удобно попасть в Москву жителям новых кварталов района Северный. Проще станет и добраться до платформ Долгопрудная и Новодачная. А вот Калужское шоссе разгрузит дополнительный въезд в Коммунарку, который напрямую соединит поселок с МКАД. Здесь же под магистралью появится метротоннель. Сооружение станет частью трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Поезда из тоннеля будут выходить на станцию "Столбово" (должна быть также сдана в 2019 году), которая станет конечной на Сокольнической ветке в Новой Москве, а автомобили поедут дальше на восток - в сторону Бутова.

Кстати

В 2019 году введут в эксплуатацию также отрезок Северо-Западной хорды - балочный мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки через шлюз № 9 Канала им. Москвы. Сооружение заменит старый Карамышевский мост, который построен еще в 1937 году и теперь уже морально и физически устарел - он слишком узок, чтобы обеспечивать нормальное движение на крупной магистрали. Берега соединятся всего в 200 метрах от старой конструкции. Новый мост обеспечит удобный съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму.