Пензенские власти закупят больничные койки после скандала с кроватями

Во все стационарные учреждения здравоохранения Пензенской области закупят резервные койки. Об этом в среду сообщил на своей официальной странице в Тwitter глава региона Иван Белозерцев.

"Резервные койки будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах", - говорится в сообщении.

Напомним, поводом для разбирательства стала фотография, размещенная в социальных сетях, где в больничной палате вместо кровати установлены два стула и доски между ними. В таких условиях больным пришлось лечиться из-за наплыва пациентов после новогодних праздников.

Региональный минздрав по данному поводу инициировал служебную проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям администрации лечебного учреждения. В ведомстве отметили, что допускают ситуации, когда количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, превышает количество фактически развернутых коек. Например, в период сезонного обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но это не позволяет администрации больницы нарушать требования по условиям размещения пациентов в любое время.

- При этом в течение года в тех же больницах отмечаются периоды низкого уровня госпитализаций, которые "нивелируют" повышенную нагрузку на больницу в эпидсезон и в целом определяют нормативную занятость коечного фонда. Так, среднегодовая занятость койки в Кузнецкой межрайонной больнице по итогам 2018 года составила 339 койко-дней, что соответствует потребностям обслуживаемого населения в госпитализации, - сообщается в официальном комментарии минздрава Пензенской области.



По данному факту проверку также проводит прокуратура Пензенской области.