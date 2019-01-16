На ретроавтомобилях, восстановленных руками пермского мастера Бориса Головина, ездит много счастливых коллекционеров старинных авто. В Ростовском музее хранится сделанная им реплика "Волги" ГАЗ-24, которая собиралась персонально для генсека СССР Леонида Брежнева.

О смыслах

С недавнего времени Головин больше не принимает заказы. Сейчас Борис занимается созданием куда более практичного транспорта: из подручных материалов, истрепанных колес от "КрАЗов", выброшенных на помойку или сданных в металлолом карданов, осей и прочего он собирает болотоходы. Это нечто наподобие квадроцикла, но с гораздо более высокой проходимостью.

- Болотоход пройдет везде, он может все, разве что только не летать, - уверен Борис Головин. - На нем можно передвигаться по местам, где даже человек не пройдет.

Ретроавтомобиль для постового - как прямое указание: тормози!

Рождается каждый экземпляр стихийно. Раз - обнаружил в металлоломе кардан. Два - прикатил бесхозно лежащее колесо от "КамАЗа". Три - сосед подсказал, где лежит бесхозный мост, притащил в дом... И тогда в голове начинает формироваться схема нового болотохода.

- Рождение машин - это для меня не хобби, не увлечение, - говорит мастер. - Это уже давно стало смыслом жизни.

Дух былых эпох

Но почему пермяк, создавший десяток реплик ретроавтомобилей, восстановивший бесчисленное множество подлинных исторических авто, так резко поменял вектор приложения своих сил?

Его увлечение ретроавтомобилями началось с обычных авторемонтных работ. Борис - мастер, что называется, от бога, умеет восстановить машину практически любой степени поврежденности. Он очень быстро понял, что ремонтировать машины, выпущенные пару десятков лет назад, ему гораздо интереснее, чем современные. Есть у таких машин особая притягательность, и у каждой - свой характер и тот особый мир, который остался только в памяти и фильмах. И через маленькую дверку раритетного автомобиля можно попасть в прежнюю эпоху. Своеобразная машина времени.

Но такие попадались нечасто, поэтому больше он создавал реплики, то есть копии старинных машин, давно снятых с производства, но с современной начинкой.

- Реплика для меня как песня души, выполненная в металле, - делится Борис. - Берешь, например, "Волгу" ГАЗ-3110 и переодеваешь ее в другое платье. Снаружи это автомобиль ГАЗ-21 "Волга", а внутри - современная машина. Еще круче, если это Kia Opirus с двигателем в 315 лошадиных сил, одетая в крылья, багажник и капот от ГАЗ-21. На такой машине грех не прокатиться по городу, а уж на трассе она любую машину "сделает" в два счета: не машина - ракета.

Конечно, реплика не представляет собой историческую ценность, и коллекционеры на нее внимания не обращают. А вот любители ретростиля становились к Головину в очередь. Еще бы: сядешь за руль такого авто, вырулишь на трассу - внимание и почет тебе гарантированы.

Как проехать до Москвы?

На деле все оказывается немножко сложнее. Да, интерес действительно гарантирован, но в первую очередь инспекторов ДПС. По мнению Головина, ретроавтомобиль для любого постового - все равно как прямое указание: тормози. Если не догонишь (ну мало ли, все в порядке окажется), так хоть согреешься (посмотришь на чудака, который старый отечественный автопром предпочитает новому импорту). Хотя среди стражей дорожного порядка есть и те, кто останавливает движущееся ретро из личного интереса, им тоже приятно заглянуть в машину времени.

Тонкий ценитель ретростиля Борис Головин за рулем очередного раритета. Фото: Инесса Суворова

- Штрафуют редко: водители ретроавтомобилей, как правило, педантично соблюдают ПДД, - говорит Головин. - Мне за всю жизнь только однажды выписали небольшой штраф. А вот времени отобрали достаточно, да и нервы потрепали порядком.

Мастер рассказал о случае, когда от нервотрепки не спасла даже "верительная грамота" самого главного на тот момент начальника ГИБДД Пермского края. Это была его первая реплика. Тогда он из аварийной машины "Волга" ГАЗ-3110 сделал "Волгу" ГАЗ-21, и его пригласили поучаствовать в Международном московском фестивале "Автоэкзотика". Дело дошло до большого начальства, вот тогда-то Борис Головин и получил документ, в котором пермский начальник ГИБДД обращался к своим коллегам из всех областей и территорий, по которым проходил маршрут "нелегальной" красавицы, пропускать ее беспрепятственно.

И всякий раз, когда их тормозили полицейские, Головин показывал бумагу очередному стражу порядка. До Москвы добрался и получил, кстати, первый приз в номинации "Реплика". Более того, ему не пришлось гнать "Волгу" обратно: прямо там, на выставке, ее купил влиятельный человек из Татарстана. Позже Борис увидел свою автокрасавицу в клипе модной тогда певицы.

С мечтой покончили мы счеты

После того случая мастер еще только однажды съездил на фестиваль автоэкзотики. Не удержался, очень хотелось показать реплику лимузина, сделанную собственными руками. Поехал туда с беременной женой и двумя маленькими детьми. С содроганием вспоминает, как в знаменитых Петушках (Владимирская область) их очень агрессивно остановили сотрудники ДПС. Слишком уж пафосной оказалась для российских дорог эта машина.

К слову, всего лимузинов Борис Головин сделал три. И все три принимали участие в его "свадебном пробеге". После нескольких лет семейной жизни они с женой решили обвенчаться. И для торжественности момента покататься на красивых машинках. Конечно, к тому моменту каждая из них имела своего хозяина, и приехали один из Екатеринбурга, второй - из Уфы, а третий лимузин еще принадлежал молодоженам.

- Неприязнь госорганов к нашему виду деятельности, откровенно говоря, просто зашкаливает, - резюмирует Головин. - Конечно, обидно, если ты в машину вложился, а ездить нормально не можешь. Потому я решил больше в эти игры не играть…