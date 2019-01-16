Производитель девятка яиц пообещал продавать его по цене восьми штук. Также линейку продукции теперь будут постоянно выпускать в уже нашумевшей упаковке, сообщает пресс-служба удмуртского агрохолдинга.

Отмечается, что это не разовая акция и девять яиц по цене восьми будут продавать постоянно. Предприятие считает, что это позволит сэкономить покупателю более 11 процентов от стоимости товара.

Напомним, ранее птицефабрика сообщала, что яйца по девять штук в упаковке продаются в торговых сетях Санкт-Петербурга еще с 2018 года, а ее применение никак не связано с повышением цен в начале 2019.