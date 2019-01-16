В Прикамье в шахте "Уралкалия" погиб рабочий

Сегодня на руднике СКРУ-1 ПАО "Уралкалий" в Соликамске Пермского края при проведении работ по монтажу труб скончался 29-летний работник. По данному факту начал проверку Следственный комитет.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, предварительно установлено, что погибший - электрогазосварщик подрядной организации, он скончался во время проведения работ по монтажу труб в шахте рудника.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета изъята и изучается вся необходимая документация, в том числе книга учета инструктажа по технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины.

Напомним, конце декабря прошлого года в строящемся стволе шахты компании "Уралкалий" рудника СКРУ-3 на глубине 364 метров произошел пожар. Его жертвами стали девять человек, которые оказались заблокированными под землей.