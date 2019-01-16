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16.01.2019 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Сибая из-за загазованности запретили гулять детям

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Из-за смога, нависшего над шахтерским городом Сибай в Башкирии, школьникам и детсадовцам запретили гулять, а местным жителям посоветовали ходить по улице в респираторе. Информацию об этом опубликовал на своей официальной странице соцсетях мэр Сибая Рустем Афзалов. По его данным, 15 и 16 января содержание диоксида серы на некоторых улицах города превысило предельно допустимые нормы в 3,6 раза.

Жители Сибая опасаются за свое здоровье из-за тления на руднике

Напомним, с ноября прошлого года сибайцы жалуются на едкий смог с запахом семечек и тухлых яиц. Из-за дыма люди кашляли, задыхались, мучились головными болями. Вскоре специалисты выяснили причину  - эндогенное тление рудных пород, которое происходит на глубине около 400 метров на заброшенном карьере по добыче медной руды. После того как информация об этом ЧП получила широкую огласку, Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината начал рекультивацию. Вскоре ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако ненадолго.

Сейчас в Сибае работает "горячая линия", по которой жители могут узнать об экологической ситуации в городе и том, как устраняют последствия тлеющего горения в горных породах шахты.

- Жителям Сибая, безусловно, нужна поддержка. Уже сегодня там работает бригада высококвалифицированных медиков. Я поставил задачу решить проблему в течение двух недель. Контроль оставляю за собой, - пообещал в Facebook врио главы республики Радий Хабиров.

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