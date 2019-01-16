Число пострадавших на химзаводе в Ленобласти увеличилось до четырех

Четыре человека получили ранения при взрыве на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Напомним, сегодня в цеху, где хранилась селитра, произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стала искра от электропилы.

В результате ЧП половина двухэтажного производственного корпуса оказалась полностью разрушена.

Прибывшие на место огнеборцы быстро потушили возникший пожар и приступили к разбору завалов. Известно, что четверо человек, получивших травмы - сотрудники предприятия.

Сейчас все раненные госпитализированы. Их повреждения врачи оценивают как легкие.