Число пострадавших на химзаводе в Ленобласти увеличилось до четырех

Четыре человека получили ранения при взрыве на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Напомним, сегодня в цеху, где хранилась селитра, произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стала искра от электропилы.
В результате ЧП половина двухэтажного производственного корпуса оказалась полностью разрушена.
Прибывшие на место огнеборцы быстро потушили возникший пожар и приступили к разбору завалов. Известно, что четверо человек, получивших травмы - сотрудники предприятия.
Сейчас все раненные госпитализированы. Их повреждения врачи оценивают как легкие.
На заводе в Кингисеппе прогремел взрыв.https://t.co/y5oZNobmv5 pic.twitter.com/QrsDtl5MOq— ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) 16 января 2019 г.
Момент взрыва на заводе в Кингисеппе попал на видео 💥 pic.twitter.com/ZwISv0xb5J— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 января 2019 г.