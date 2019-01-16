Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

Момент взрыва на заводе в Кингисеппе попал на видео 💥 pic.twitter.com/ZwISv0xb5J — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 января 2019 г.

Обнародована запись с видеорегистратора, на которой виден момент взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области. На ролике видно, как в небо поднимаются клубы дыма.

Напомним, взрыв в заводском корпусе произошел 16 декабря около 11.40. По предварительным данным, причиной стало попадание искры на селитру.

Травмы получили четыре человека. По данным правительства Ленинградской области, никто из сотрудников серьезно не пострадал. Двое отказались от госпитализации, один лег в больницу, его состояние не вызывает у врачей опасений. Еще один сотрудник пока решает, где он будет проходить лечение.

На месте происшествия работают спасательные службы, ведется разбор завалов. Половина двухэтажного цеха в результате взрыва оказалась полностью разрушенной.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту ЧП на "Полипласте". Сотрудники ведомства проверяют, как на заводе соблюдались требования пожарной и промышленой безопасности, уточнили в ведомстве.