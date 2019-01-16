Названа предварительная причина взрыва на химзаводе в Ленобласти

Взрыв на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области мог произойти из-за нарушений правил техники безопасности, сообщил губернатор региона на своей странице в Instagram.

По предварительным данным, искра от пилы-болгарки попала на находившуюся в цеху селитру.

В результате взрыва двухэтажное здание заводского корпуса полностью разрушено.

Как сообщает правительство Ленобласти, травмы получили четыре человека, они госпитализированы в ближайшую больницу.

Всего на смене находилось 72 человека, но в момент происшествия большинство сотрудников были на обеде в столовой.