Названа предварительная причина взрыва на химзаводе в Ленобласти

Взрыв на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области мог произойти из-за нарушений правил техники безопасности, сообщил губернатор региона на своей странице в Instagram.
По предварительным данным, искра от пилы-болгарки попала на находившуюся в цеху селитру.
В результате взрыва двухэтажное здание заводского корпуса полностью разрушено.
Как сообщает правительство Ленобласти, травмы получили четыре человека, они госпитализированы в ближайшую больницу.
Всего на смене находилось 72 человека, но в момент происшествия большинство сотрудников были на обеде в столовой.
Момент взрыва на заводе в Кингисеппе попал на видео 💥 pic.twitter.com/ZwISv0xb5J— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 января 2019 г.
На заводе в Кингисеппе прогремел взрыв.https://t.co/y5oZNobmv5 pic.twitter.com/QrsDtl5MOq— ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) 16 января 2019 г.