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16.01.2019 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина взрыва на химзаводе в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Взрыв на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области мог произойти из-за нарушений правил техники безопасности, сообщил губернатор региона на своей странице в Instagram.

По предварительным данным, искра от пилы-болгарки попала на находившуюся в цеху селитру.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Число пострадавших на заводе в Ленобласти возросло до трех

В результате взрыва двухэтажное здание заводского корпуса полностью разрушено.

Как сообщает правительство Ленобласти, травмы получили четыре человека, они госпитализированы в ближайшую больницу.

Всего на смене находилось 72 человека, но в момент происшествия большинство сотрудников были на обеде в столовой.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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