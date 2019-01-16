На новом тральщике "Иван Антонов" 26 января поднимут Андреевский флаг

Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов" завершил государственные испытания. Их посчитали успешными. 26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.

Об этом сообщили в Главкомате Военно-морского флота Российской Федерации. И добавили, что новейший тральщик станет очередным кораблем в активном переоснащении ВМФ.

А вообще в ближней перспективе для Военно-морского флота построят несколько десятков кораблей серии 12700, пишет "Интерфакс". Тральщики данного проекта, а строят их в Санкт-Петербурге, предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с так называемыми "умными". Их "Иван Антонов" в состоянии обнаружить как в морском грунте, так и в воде.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 имеет длину в 61,7 метра, ширину - 10,8. Водоизмещение - 890 тонн. Экипаж - до 44 человек. Тральщик обладает большой маневренностью. На нем стоит радиолокационное, радиоэлектронное, минно-торпедное вооружение.