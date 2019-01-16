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16.01.2019,  
18:58
Текст:  Светлана Цыганкова

На новом тральщике "Иван Антонов" 26 января поднимут Андреевский флаг

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов" завершил государственные испытания. Их посчитали успешными. 26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Об этом сообщили в Главкомате Военно-морского флота Российской Федерации. И добавили, что новейший тральщик станет очередным кораблем в активном переоснащении ВМФ.

А вообще в ближней перспективе для Военно-морского флота построят несколько десятков кораблей серии 12700, пишет "Интерфакс". Тральщики данного проекта, а строят их в Санкт-Петербурге, предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с так называемыми "умными". Их "Иван Антонов" в состоянии обнаружить как в морском грунте, так и в воде.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 имеет длину в 61,7 метра, ширину - 10,8. Водоизмещение - 890 тонн. Экипаж - до 44 человек. Тральщик обладает большой маневренностью. На нем стоит радиолокационное, радиоэлектронное, минно-торпедное вооружение.

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