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16.01.2019,  
10:03
Текст:  Светлана Цыганкова

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ России в 2019 году

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" передадут в состав Военно-морского флота России к концу 2019 года. В настоящее время корабль прошел первый этап ходовых испытаний и готовится к весеннему этапу.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь", отметив, что специалисты удовлетворены результатами данного этапа ходовых испытаний. За свой первый выход в море корабль прошел более 500 миль.

На борту находились не только члены экипажа, но и судостроители, контрагенты, представители Минобороны РФ. Не удалось проверить максимальную скорость фрегата из-за сложной ледовой обстановки. Но основные задачи, касающиеся тестирования ряда корабельных систем, в том числе штурманского оборудования и связи, а также притирки винторулевой группы выполнили. Представители экипажа отметили отличную управляемость фрегата.

Сейчас первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" находится у достроечной набережной "Северной верфи". На нем продолжаются швартовные испытания.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" имеет водоизмещение в 5 тысяч тонн. Его длина - 135 метров, ширина - 16. Скорость - до 29 узлов. Экипаж - от 170 человек. Фрегат несет 130-мм артиллерийскую установку А-192, ЗРК "Полимент-Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочное вооружение. На борту - вертолет Ка-27.

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