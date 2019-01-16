Опознаны тела всех погибших при взрыве газа в Шахтах

Все пятеро погибших при обрушении дома в городе Шахты Ростовской области опознаны.

Трое погибших - члены одной семьи, родители 1972 года рождения и их 23-летняя дочь. В живых осталась лишь младшая дочь - на момент трагедии ее не было в городе, сообщает ТАСС.

Также погибла преподаватель местного колледжа и мать спасенной двухлетней девочки (сам ребенок и ее отец госпитализированы с травмами различной степени тяжести).

Напомним, взрыв бытового газа произошел рано утром 14 января. Ударной волной практически полностью снесло два верхних этажа в подъезде.

Дальнейшая судьба дома пока неизвестна. Сегодня утром эксперты приступили к техническому обследованию здания. Им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация. Специалисты устанавливают точную причину трагедии.