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16.01.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опознаны тела всех погибших при взрыве газа в Шахтах

Текст: Александр Гавриленко

Все пятеро погибших при обрушении дома в городе Шахты Ростовской области опознаны.

Фото: Пресс-служба МЧС
Спасатели нашли тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

Трое погибших - члены одной семьи, родители 1972 года рождения и их 23-летняя дочь. В живых осталась лишь младшая дочь - на момент трагедии ее не было в городе, сообщает ТАСС.

Также погибла преподаватель местного колледжа и мать спасенной двухлетней девочки (сам ребенок и ее отец госпитализированы с травмами различной степени тяжести).

Напомним, взрыв бытового газа произошел рано утром 14 января. Ударной волной практически полностью снесло два верхних этажа в подъезде.

Дальнейшая судьба дома пока неизвестна. Сегодня утром эксперты приступили к техническому обследованию здания. Им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация. Специалисты устанавливают точную причину трагедии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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