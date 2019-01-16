Скончался актер и продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий

Вечером 14 января скоропостижно скончался в возрасте 46 лет в своей квартире в Москве актер, сценарист и кинопродюсер Алексей Кублицкий.

Как сообщает "Блокнот-Волгоград", предварительная причина смерти Кублицкого - оторвавшийся тромб, точную причину установит вскрытие.

Алексей Кублицкий родился в Волгограде 20 марта 1972 года. Закончил МГУ. В 2001-2008 годах - ведущий продюсер компании "Базелевс", с 2009-го - генеральный продюсер кинокомпании Production Value World Wide.

Продюсировал фильмы и сериалы "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Высоцкий: Спасибо, что живой", "Ирония судьбы. Продолжение", "Громовы", "Екатерина". Выступил сценаристом и продюсером драмы "Олимпус Инферно".

Снялся в сериале "После школы", фильмах "Стасть" и "Новогодняя история".

Прощание с Кублицким состоится 17 января в 12.00 в морге города Красногорска, похоронят Алексея на родине, в Волгограде, 19 января.