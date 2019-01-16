В Сочи сильный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома

В Сочи сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома на 16 квартир. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- Порывы достигали 19 метров в секунду. В результате зафиксировано шесть случаев падения деревьев, одно из которых упало на частное домовладение. Также ветер повредил шиферную крышу шестнадцатиквартирного дома, - рассказали в ведомстве.

Как уже писала "РГ", в Хостинском районе курорта на трассу сошла грязе-каменная масса, а в горах олимпийской столицы на дорогу сошла лавина.