Вице-премьер Крыма останется в СИЗО до 16 марта

Мосгорсуд подтвердил продление ареста вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом сообщается на сайте суда.

12 декабря прошлого года Басманный суд принял решение продлить арест Виталия Нахлупина до 16 марта этого года. Его адвокат Ольга Лукманова выступила с предложением смягчить меру пресечения. Однако в Московском суде жалобу не удовлетворили и оставили постановление без изменений.

Следователь пояснил, что в связи с продолжением сбора доказательств он опасается, что в случае освобождения подозреваемый уничтожит необходимые для расследования материалы. Никакая другая мера пресечения, кроме как заключение под стражу, не может быть применена к обвиняемому.

Напомним, что 17 октября Виталия Нахлупина арестовали в Москве по делу о взятке размером пять миллионов рублей. В то же время были арестованы его подельники, бывший исполняющий обязанности замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливки.

В ходе разбирательства вице-премьер Крыма просил не заключать его под стражу. Нахлупин объяснил, что на Украине его обвинили в государственной измене, поэтому границы государства он пересекать не намерен. Но в конечном итоге всех подозреваемых поместили в СИЗО.

Ранее Нахлупин работал в правительстве республики Крым с января 2016 года. Тогда он занял пост бывшего вице-премьера Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество. Казурин курировал реализацию федеральной целевой программы по развитию региона. Тем же самым занимался Нахлупин, пока его не поймали правоохранительные органы. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не намерен увольнять Нахлупина с поста вице-премьера до момента окончательного решения суда.