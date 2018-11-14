Мосгорсуд оставил под стражей вице-премьера Крыма Нахлупина

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила под стражей вице-премьера Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина, который был арестован за взятку в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Таким образом, постановление Басманного суда Москвы от 18 октября оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Нахлупин, который излагал свою позицию в режиме видеоконференцсвязи, убеждал суд, что скрыться за границу не сможет, поскольку на Украине объявлен в розыск по обвинению в госизмене. Кроме того, обвиняемый настаивает на том, что сам факт взятки и полученная сумма не подтверждаются материалами дела.

Однако следователь СКР предположил, что на свободе Нахлупин может попытаться скрыть еще не изъятые по делу документы или убедить свидетелей в даче ложных показаний. Прокуратура поддержала эту позицию, и с ней согласился суд.

Напомним, Виталий Нахлупин арестован в Москве по подозрению в получении взятки. Вместе с ним по делу проходят замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампредседателя комитета конкурентной политики РК Ярослав Сливка. Они обвиняются в групповом вымогательстве денег у подрядчиков за участие в конкурсных процедурах в рамках ФЦП развития Крыма.