Путин поручил расселить разрушенный взрывом дом в Магнитогорске

Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить весь многоэтажный дом в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв газа . Президент пояснил, что с такой просьбой к нему обратились жители этого дома.

"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте”, - сказал он на совещании с членами правительства.

Планируется, что средства будут выделены из нескольких источников: федерального и регионального бюджетов. Кроме того ожидается, что деньги выделит Магнитогорский металлургический комбинат.

Президент также поручил Дубровскому подготовить предложения по поводу того, что может быть построено на месте дома, где произошла трагедия. Путин допустил что это может быть парк. Дубровский в ответ заверил, что команда президента услышана и будет исполнена.